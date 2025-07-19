В ООН приняли резолюцию России

В Генассамблее ООН приняли резолюцию России

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) утвердила проект резолюции, который предложила Россия. Об этом сообщает ТАСС.

Документ представляет собой предложения о реформации деятельности организации. Изменения направлены на повышение эффективности работы в условиях глобальных вызовов и тяжелой финансовой ситуации.

В основу резолюции легла необходимость сохранения гармоничного характера деятельности ООН на основе устава организации. Отмечается, что Москва закрепила в документе центральную роль государств-членов ООН в рамках принятия решения о реформах.

Ранее кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал вернуть всемирную организацию к ее былой славе и подчеркнул важность наличия площадки, где все страны смогут свободно выражать свое мнение.