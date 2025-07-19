В Петербурге полиции сообщили об изнасиловании мальчика в санатории

В Петербурге проводится проверка по факту насилия над мальчиком в санатории

В Санкт‑Петербурге проводится проверка после обращения женщины, которая заявила о насилии над ее 6-летним сыном во время отдыха в санатории в Сестрорецке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Мальчик вместе с матерью обратился за медицинской помощью 18 июля, после чего информация о случившемся поступила в следственные органы. Женщина рассказала, что ребенок отдыхал в санатории на Приморском шоссе и сообщил ей о возможных насильственных действиях со стороны неизвестного человека.

Еще 14 июля она подала заявление в полицию с просьбой выяснить обстоятельства произошедшего.

В настоящее время ведется проверка, следователи опрашивают участников и свидетелей событий и собирают данные для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мигранта, который напал на пляже на 16-летнюю девушку.