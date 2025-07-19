Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 19 июля 2025Россия

В России назвали будущего ответчика за провалы ВСУ на поле боя

Военэксперт Степанов: Экс-министра обороны Украины могут обвинить в провалах ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Экс-министра обороны Украины Рустема Умерова в будущем могут сделать ответчиком за провалы Вооруженных сил республики (ВСУ) на поле боя. Такое мнение выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.

Кроме того, Умерова могут обвинить в неудаче обоих этапов двустороннего формата мирных переговоров. «Обвал обороны будет опять же косвенно лежать на экс-министре. Поэтому из него будут делать, как и из остальных членов команды, публичных козлов отпущения в медиапространстве», — полагает военэксперт.

По словам Степанова, отказ Соединенных Штатов принять Умерова на должность посла в Вашингтоне является сигналом, что западные страны не хотят взаимодействовать с уже токсичными высокопоставленными украинскими чиновниками на международной арене.

«Умеров возглавлял украинскую делегацию в рамках Стамбульского формата, и оба этапа переговорных процессов, прежде всего по вине украинской стороны, способствовали переведению ситуации в режим более высокой конфронтации», — напомнил специалист. Он также предположил, что больше никто из окружения президента Украины Владимира Зеленского не сможет достичь официальных должностей в международных структурах или стать главами диппредставительств в странах — участницах НАТО.

Ранее Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Его назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Войска отбили массированный налет украинских дронов на Москву. При отражении атаки задействовали истребители

    В российском регионе два состава оказались обесточены после атаки БПЛА

    ВСУ совершили массовый налет беспилотников на российский регион

    В Минюст США отправили отчет о фейках о российском вмешательстве в выборы

    В России назвали будущего ответчика за провалы ВСУ на поле боя

    Росавиация проверит Turkish Airlines из-за задержек рейсов

    В Госдуме назвали безрассудством новые санкции Евросоюза

    Свитер Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто

    В рядах ВСУ сформировали отряд мексиканских наемников

    Названный Путиным хитрюгой работник предложил проект льготной ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости