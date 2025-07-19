В России усомнились в существовании подполья в Одессе

Депутат Вассерман допустил, что одесского подполья не существует

Есть вероятность, что подполья в Одессе не существует. Это может быть ложное формирование, созданное для того, чтобы выманивать на него тех, кто хочет создать реальное подполье. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Я не уверен в существовании одесского подполья. Есть очень старый, постоянно практикуемый трюк: создание ложного подполья, чтобы на него выманить тех, кто стремится создать подполье настоящее», — сказал политик. Он отметил, что к подобному обману в Одессе прибегали еще в 2014 году после теракта в Доме профсоюзов.

Вассерман напомнил, что порт Одессы все еще функционирует, туда регулярно прибывают суда с военными грузами.

Ранее в порту Одессы заметили подозрительные иностранные суда.