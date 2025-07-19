Во Франции посетитель музея съел часть знаменитой инсталляции

Ici: Посетитель музея съел банан из инсталляции «Comedian» Маурицио Каттелана

В Центре Помпиду‑Мец 12 июля посетитель съел банан из известной работы «Comedian» итальянского художника Маурицио Каттелана. Мужчина снял плод, приклеенный черной изолентой к стене, очистил его и съел прямо в зале. Об этом передает издание Ici.

Как сообщили представители музея, охрана быстро вмешалась, а инсталляцию восстановили уже через несколько минут, так как «плод является лишь сменяемым элементом». Целостность произведения официально признана не нарушенной.

Сам Каттелан с иронией отреагировал на произошедшее, заметив, что зритель перепутал саму концепцию работы с предметом и просто съел банан, а не его вместе со скотчем.

Инсталляция уже не впервые оказывается в центре внимания. Один из трех экземпляров «Comedian» был продан за миллионы евро китайскому коллекционеру, основателю платформы TRON Джастину Сан. Он съел купленный за 6,2 миллиона долларов банан, приклеенный скотчем к стене, прямо перед журналистами.