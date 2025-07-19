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23:38, 19 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об ударе по Запорожью

«РВ»: По объектам ВСУ в Запорожье был нанесен удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия нанесла удар по подконтрольному Киеву городу Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Под удар попали объекты украинских войск. Как отмечает канал со ссылкой на областную военно-гражданскую администрацию, в результате прилета на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. Каких-либо других подробностей не приводится.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Запорожье.

До этого российские войска поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Отмечалось, что на месте удара была зафиксирована вторичная детонация, что является типичным признаком попадания по боекомплекту.

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