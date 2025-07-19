Военкоры сообщили об ударе по Запорожью

«РВ»: По объектам ВСУ в Запорожье был нанесен удар

Российская армия нанесла удар по подконтрольному Киеву городу Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Под удар попали объекты украинских войск. Как отмечает канал со ссылкой на областную военно-гражданскую администрацию, в результате прилета на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. Каких-либо других подробностей не приводится.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Запорожье.

До этого российские войска поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Отмечалось, что на месте удара была зафиксирована вторичная детонация, что является типичным признаком попадания по боекомплекту.