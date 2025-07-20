Борис Джонсон упрекнул британцев в безразличии к конфликту на Украине

Джонсон заявил о недовольстве из-за безразличия британцев к конфликту на Украине

Бывший британский премьер Борис Джонсон посетовал на то, что гражданам Соединенного Королевства стал безразличен украинский конфликт. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Интерес к Украине и аппетит сейчас очень низкие. Это очень печально. Я имею в виду, [эта тема] как-то приходит и уходит, но для меня это главное», — высказался он.

Джонсон также выразил недовольство недостаточной активностью действующего руководства Великобритании в вопросе поддержки и сотрудничества с Украиной.

Ранее Борис Джонсон заявил, что странам Запада в период президентства в США Джо Байдена не хватило смелости дать Украине все, в чем она нуждалась. При этом он выразил мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп не прекратит поддержку Украины и сможет достичь «мира через силу», несмотря на всю критику в его адрес.