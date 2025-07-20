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19:21, 20 июля 2025Россия

Мирный житель пострадал при атаке дронов на российский регион

Гладков: Мирный житель пострадал при атаке дронов на Белгородскую область
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мирный житель пострадал при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Большетроицкое Шебекинского округа беспилотник повредил частный дом. Получивший ранения мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Кроме того, жилые дома, здания и автомобили пострадали в городе Шебекино, поселке Шамино Шебекинского округа, хуторе Рябики, а также селах Коровино, Новая Таволжанка, Веселая Лопань, Бессоновка, Красный Октябрь, Репяховка и Дунайка. В свою очередь, на хуторе Леоновка Валуйского округа повреждена линия электропередачи.

«Часть жителей временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», — заявил Гладков.

Ранее 20 июля сообщалось, что дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Россией уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в период с 12:00 до 17:40 по московскому времени.

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