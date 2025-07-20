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11:36, 20 июля 2025Экономика

На Камчатке произошла серия землетрясений

Губернатор Солодов: У Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Isamoila ionut / Shutterstock / Fotodom  

В акватории у Петропавловска-Камчатского в воскресенье, 20 июля, произошла серия землетрясений, наиболее сильные толчки достигали 7,6. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как и всегда в случае сейсмособытий, землетрясения сопровождают афтершоки (толчки, происходящие после основного и меньшие по сравнению с ним — прим. «Ленты.ру»), поэтому в дальнейшем возможно их повторение, предупредил глава Камчатки.

По словам Солодова, специалисты уже обследовали местные больницы, школы и детсады: серьезных повреждений после землетрясений обнаружено не было. Граждан, зафиксировавших повреждения в жилом фонде на фоне толчков, попросили обращаться по телефону 112.

Также штатно сработала система предупреждения о возможности цунами, добавил губернатор. При этом высота волны, по данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, ожидается незначительная — не выше 60 сантиметров.

Ранее МЧС предупредило жителей Камчатки о возможности возникновения цунами на фоне землетрясения. Жителям села Никольское и Усть-Камчатска в целях безопасности рекомендовали уйти из прибрежной зоны и подняться на возвышенности.

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