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11:34, 20 июля 2025Экономика

Жителей Камчатки предупредили об угрозе цунами на фоне землетрясения

МЧС предупредило об угрозе цунами на Камчатке на фоне землетрясения
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

В воскресенье, 20 июля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. После этого МЧС объявило об угрозе цунами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жители Елизово и Петропавловска-Камчатского рассказали, что в их домах стал шататься потолок и задвигалась мебель. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана.

После этого МЧС проинформировало граждан, проживающих в прибрежных поселениях Камчатки, об угрозе цунами. В селе Никольское волна может подниматься до 29 сантиметров, в Усть-Камчатске — до 19 сантиметров, добавили там. В целях безопасности людям посоветовали на время уйти из прибрежной зоны и подняться на возвышенности.

Месяцем ранее на Камчатке произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч. Высота столба составила шесть километров, а высота вулкана — 3,2 тысячи метра, уточнили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Шлейф распространился на пять километров к западу от Шивелуча. Населенные пункты при этом задеты не были: ближайший поселок Ключи находился на расстоянии 50 километров от вулкана.

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