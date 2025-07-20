Нетаньяху съел испорченную пищу и поплатился

Врачи обнаружили у Нетаньяху воспаление кишечника из-за испорченной пищи

Врачи обнаружили у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воспаление кишечника из-за приема испорченной пищи. Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства, сообщает РИА Новости.

Нетаньяху стало плохо ночью, его осмотрел заведующий отделением терапии в больнице Хадасса Эйн-Керем. После дополнительных обследований состояние премьер-министра оценивается как хорошее, он будет отдыхать дома следующие три дня.

Ранее врачи обнаружили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность по итогам медицинского обследования. Американскому лидеру провели комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей.