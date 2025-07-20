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16:32, 20 июля 2025Мир

Нетаньяху съел испорченную пищу и поплатился

Врачи обнаружили у Нетаньяху воспаление кишечника из-за испорченной пищи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Врачи обнаружили у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воспаление кишечника из-за приема испорченной пищи. Об этом заявили в канцелярии главы израильского правительства, сообщает РИА Новости.

Нетаньяху стало плохо ночью, его осмотрел заведующий отделением терапии в больнице Хадасса Эйн-Керем. После дополнительных обследований состояние премьер-министра оценивается как хорошее, он будет отдыхать дома следующие три дня.

Ранее врачи обнаружили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность по итогам медицинского обследования. Американскому лидеру провели комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей.

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