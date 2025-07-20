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14:39, 20 июля 2025Россия

Песков высказался об оплате Германией вооружения для Украины

Песков усомнился в способности Германии платить за вооружение для Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Германия вряд ли в состоянии оплачивать вооружение для Украины в одиночку. На эту тему он высказался в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, сообщает РИА Новости.

Как отметил Песков, Германия является крупнейшей экономикой мира и локомотивом всей Европы в данной сфере. Однако он усомнился, что ФРГ способна взять на себя такое финансовое бремя, как оплата вооружения для Украины.

Экономика Германии, продолжил Песков, сломается от подобных обязательств. В заключение он добавил, что, как только Берлин поймет, что ему придется платить за все в одиночку, в стране начнутся серьезные проблемы.

Ранее Дмитрий Песков высказался по поводу западных военных объектов на территории Украины. По его словам, они являются законной целью для России.

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