Появился список отмененных в московских аэропортах рейсов

Аэропорт Пулково опубликовал список из 16 отмененных рейсов авиакомпании «Россия». Список появился в Telegram-канале аэропорта.
По информации пресс-службы аэропорта, одиннадцать рейсов были отменены в московском аэропорту Внуково, еще пять — в Шереметьево.
Список отмененных рейсов:
- FV6013
- FV6007
- FV6009
- FV6025
- FV6027
- FV6031
- FV6011
- FV6037
- FV6520
- FV6090
- FV6960
- FV6960
- FV6520
- FV6090
- FV6428
- FV6094
Ранее сообщалось, что рейс Москва — Минеральные Воды приземлился после почти 20 часов задержки.