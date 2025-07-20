Стало известно о состоянии систем ПВО Ирана после атаки Израиля

Глава оперштаба Мусави: Иран заменил поврежденные при атаке Израиля системы ПВО

Стало известно о состоянии систем противовоздушной обороны (ПВО) Ирана после того, как страну атаковал Израиль. Об этом рассказал глава оперативного штаба армии Исламской Республики Махмуд Мусави, его слова передает IRNA.

Как отметил Мусави, среди главных мишеней при атаке Израиля были радиолокационные станции и системы ПВО Ирана. Последние действительно получили повреждения, но их оперативно заменили и установили в заранее оговоренных местах, добавил он.

Армии страны, продолжил глава оперштаба, удалось прикрыть воздушное пространство, поэтому Израиль так и не достиг своих целей. В заключение он похвалил Вооруженные силы Ирана, которые подтвердили, что Тегеран умеет обороняться и реагировать на внешние угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае повторного возведения будут уничтожены. Правда, по его словам, на их восстановление у страны уйдут годы.