Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их постройки

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их постройки. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены. Он отметил, что для их восстановления потребовались бы годы.

«[Ирану] было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — написал он.

Ранее меджлис (парламент) Ирана заявил о планах по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом альтернативой этому шагу Тегеран называет возможность начала обогащения урана до уровня выше 60 процентов.