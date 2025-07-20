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21:36, 20 июля 2025Бывший СССР

Центр Киева перекроют 21 июля

Управление госохраны: Центр Киева перекроют из-за визита иностранных делегаций
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Центр Киева будет перекрыт 21 июля из-за визита иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление госохраны Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

18 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел встречу с начальником штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Тони Радакином в Киеве.

До этого Сырский провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

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