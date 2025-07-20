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13:53, 20 июля 2025Путешествия

В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Спикер ФАВТ Кореняко: Ограничения на полеты сняты во Внуково и Шереметьево
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево — сняты ограничения на полеты. Об этом сообщил в Telegram спикер Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.

Из поста представителя ведомства следует, что ограничения сняли около 13:30 по московскому времени.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — подытожил представитель службы.

Об ограничении полетов в Шереметьево стало известно ранее в воскресенье, 20 июля. Также сообщалось, что Московский регион пытались атаковать несколько украинских беспилотников.

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