В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Спикер ФАВТ Кореняко: Ограничения на полеты сняты во Внуково и Шереметьево

В двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево — сняты ограничения на полеты. Об этом сообщил в Telegram спикер Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко.

Из поста представителя ведомства следует, что ограничения сняли около 13:30 по московскому времени.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — подытожил представитель службы.

Об ограничении полетов в Шереметьево стало известно ранее в воскресенье, 20 июля. Также сообщалось, что Московский регион пытались атаковать несколько украинских беспилотников.