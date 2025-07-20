Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:43, 20 июля 2025Мир

В посольстве прокомментировали задержание известного российского этнографа в Афганистане

Посольство РФ занимается вопросом задержания в Афганистане этнографа Каверина
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал SWAT SLAV

Посольство России прокомментировало задержание известного российского этнографа Святослава Каверина в Афганистане, передает РИА Новости.

В диппредставительстве сообщили, что в курсе произошедшего и уже занимаются этим вопросом.

«Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — приводит агентство слова представителя посольства РФ.

19 июля Каверин сообщил, что был задержан в городе Кундузе. По имеющейся информации, ему вменяют попытку контрабанды украшений. Этнограф работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил продолжить удары вглубь России

    Экс-участник The Hatters и его жена разбились на мотоцикле

    Житель ДНР пострадал при атаке БПЛА ВСУ

    Четыре БПЛА уничтожены в небе над российским регионом

    В США усомнились в введении Евросоюзом ответных пошлин

    В Госдуме высказались о датах блокировки WhatsApp

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

    Футболист «Челси» раскрыл содержание разговора с Трампом после победы на клубном ЧМ

    В посольстве прокомментировали задержание известного российского этнографа в Афганистане

    Стало известно о резком росте интереса к отдыху в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости