В посольстве прокомментировали задержание известного российского этнографа в Афганистане

Посольство РФ занимается вопросом задержания в Афганистане этнографа Каверина

Посольство России прокомментировало задержание известного российского этнографа Святослава Каверина в Афганистане, передает РИА Новости.

В диппредставительстве сообщили, что в курсе произошедшего и уже занимаются этим вопросом.

«Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — приводит агентство слова представителя посольства РФ.

19 июля Каверин сообщил, что был задержан в городе Кундузе. По имеющейся информации, ему вменяют попытку контрабанды украшений. Этнограф работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета.