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14:45, 20 июля 2025Бывший СССР

В Сумах сообщили о звуках взрыва

Стало известно о звуках взрыва в Сумах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Стало известно о звуках взрыва в городе Сумы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в посте.

В ночь на 20 июля также сообщалось, что взрывы раздались в подмосковном Серпухове. При этом Минобороны России рассказало о перехвате 40 беспилотников над российскими регионами. В частности, четыре дрона сбили над Московским регионом, два из которых летели к столице. Также беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Белгородской областями и над акваторией Черного моря.

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