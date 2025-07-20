В Сумах сообщили о звуках взрыва

Стало известно о звуках взрыва в Сумах

Стало известно о звуках взрыва в городе Сумы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в посте.

В ночь на 20 июля также сообщалось, что взрывы раздались в подмосковном Серпухове. При этом Минобороны России рассказало о перехвате 40 беспилотников над российскими регионами. В частности, четыре дрона сбили над Московским регионом, два из которых летели к столице. Также беспилотники уничтожили над Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Белгородской областями и над акваторией Черного моря.