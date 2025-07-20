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12:41, 20 июля 2025Путешествия

Загоревшийся в полете двигатель авиалайнера сняли на видео

В США у Boeing загорелся двигатель в полете, это попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В США загоревшийся в полете двигатель авиалайнера сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно пламя, вырывающееся из одной из турбин Boeing. В это время самолет продолжает набирать высоту.

Борт выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Атланту. По словам пассажиров, вылет был задержан по техническим причинам. В итоге самолет смог приземлиться, сообщает канал, не приводя сведения о том, произошло это в аэропорту вылета или в конечной точке рейса.

Ранее были раскрыты новые детали крушения Boeing 787-8 Dreamliner в Индии. Данные с черных ящиков показали, что вскоре после взлета командир воздушного судна отключил переключатели подачи топлива в оба двигателя. Такие действия капитана сначала вызвали удивление у второго пилота, а затем он испугался и начал паниковать.

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