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20:22, 20 июля 2025Экономика

Житель российского города вышел порыбачить на затопленную улицу и попал на видео

Жители Воронежа в шутку вышли порыбачить на затопленные улицы города
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Житель Воронежа в шутку вышел порыбачить на затопленную улицу города и попал на видео. Кадры с россиянином опубликованы в канале «Типичный Воронеж» в Telegram.

Судя по выложенным кадрам, воды на улицах столько, что она достигает уровня колен.

Один из жителей города сделал вид, что с помощью удочки вытащил из превратившегося в водоем проспекта рыбу и передал ее очевидцам рыбалки.

О том, что ливень затопил улицы Воронежа, стало известно сегодня, 20 июля. Обстановка в городе попала на видео. Сильные дожди ожидаются и в понедельник, 21 июля.

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