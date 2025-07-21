Готовых заплатить ради поступления на бюджет абитуриентов предупредили о мошенниках

IT-эксперт Ларин: Мошенники создают страницы, похожие на официальные сайты вузов

Мошенники создают страницы, копирующие сайты вузов, чтобы выманивать личные данные абитуриентов, которые готовы заплатить ради поступления. Об этой и других популярных схемах обмана поступающих в вузы предупредил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

IT-эксперт рассказал, что аферисты создают страницы, похожие на официальные сайты вузов или портал «Госуслуги», чтобы красть логины, пароли и другие персональные данные россиян.

«Среди основных сценариев обмана — "платное зачисление на бюджет", когда злоумышленники предлагают гарантированное поступление в вуз за деньги. Активно используются схемы с фальшивыми "дополнительными наборами" — создаются фиктивные списки абитуриентов, в которые якобы можно попасть за определенную плату», — объяснил Ларин.

Эксперт добавил, что для обмана используются и мессенджеры: злоумышленники создают фейковые чаты приемных комиссий, после чего, выдавая себя за представителей учебных заведений, втираются жертвам в доверие и выманивают у них личные данные или деньги.

«Чтобы не попасться на уловки, важно соблюдать простые правила. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и открывать сомнительные вложения, даже если они пришли от вуза или другого источника, и доверять особым предложениям — бюджетные места не продаются. Нельзя доверять звонкам с просьбой оплатить госпошлину на карту физлица или другим сомнительным способам оплаты — это точно обман», — дал рекомендации эксперт. Он также подчеркнул, что вузы не собирают деньги по телефону и не угрожают абитуриентам.

Ранее российских абитуриентов предупредили о новой схеме обмана. Уточнялось, что мошенники начали притворяться психологами из вузов.