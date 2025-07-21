Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Девушка принесла мешок поношенных трусов на работу и разрыдалась

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ondacaracola / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником EWredditer рассказала о том, как случайно оконфузилась перед коллегами. Причиной казуса стала спешка и невнимательность.

Молодая американка, для которой эта работа стала первой после окончания колледжа, решила принять участие в благотворительной акции, организованной другими сотрудниками. Они приносили в офис и оставляли на отдельном столе свои ношенные вещи в хорошем состоянии. Любой, кому приглянулся тот или иной наряд, мог бесплатно забрать его себе.

«У меня много одежды, которая мне не подходит. Часть из вещей устарела, часть будет нелепо смотреться в офисе и так далее. И я знаю, что у нескольких моих коллег есть 15-20-летние дети, которым эти вещи бы понравились, тем более что они до сих пор в хорошем состоянии», — написала автор.

Материалы по теме:
«Меньше стирки и меньше запаха» Как появление одноразовых детских подгузников круто изменило жизнь российских женщин в 1990-е?
«Меньше стирки и меньше запаха»Как появление одноразовых детских подгузников круто изменило жизнь российских женщин в 1990-е?
27 апреля 2025
Как вывести пятна на одежде в домашних условиях: самые быстрые и надежные методы
Как вывести пятна на одежде в домашних условиях:самые быстрые и надежные методы
5 мая 2025
Как правильно проводить расхламление? Пошаговое руководство по избавлению от ненужных вещей
Как правильно проводить расхламление?Пошаговое руководство по избавлению от ненужных вещей
22 мая 2025

Девушка убрала дома в шкафу — вещи для коллег она сложила в один большой пакет, а те, которые хотела выбросить — в другой. После этого она оставила пакет для сотрудников в комнате отдыха рядом с благотворительным столом, а затем четыре дня работала удаленно. Вернувшись в офис, она услышала, что коллеги обсуждают чье-то грязное белье, оказавшееся на том столе.

«Они начинают описывать его: старый перекошенный бюстгальтер из Walmart, рассчитанный на грудь девочки-подростка, выцветшие от частой стирки трусы с дырками, стринги, которые я купила в школе, потому что поклялась сделать себя популярной девчонкой, но так ни разу и не надела, потому что оказалась слабачкой. Да, это было мое белье», — рассказала автор поста.

Ее охватила паника, после чего она выбежала в коридор и долго там рыдала, сумев успокоиться лишь благодаря помощи другой коллеги. Позже она поняла, что никто не узнает, кому принадлежало это белье. Тем не менее ее сильно огорчило то, что посторонние люди в принципе его обсуждали.

Ранее другие пользовательницы Reddit разругались во время споров на тему лучшего способа надевать бюстгальтер. Некоторые из них сначала застегивают бюстгальтер спереди под грудью, затем прокручивают его и надевают лямки, а другие, напротив, закрепляют крючки сразу за спиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о ликвидации беспилотников

    Пленный из ВСУ рассказал о бегстве сослуживцев в Польшу во время учений

    Девушка принесла мешок поношенных трусов на работу и разрыдалась

    На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Китай испытает новую гаубицу

    «Русская Община» отреагировала на признание организации нежелательной в российском регионе

    В Госдуме захотели смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников

    Учительница совратила 11-летнего школьника и спустя два года родила от него ребенка

    Встревоженной пикантным предложением мужа женщине дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости