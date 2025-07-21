Девушка принесла мешок поношенных трусов на работу и разрыдалась

Пользовательница Reddit с ником EWredditer рассказала о том, как случайно оконфузилась перед коллегами. Причиной казуса стала спешка и невнимательность.

Молодая американка, для которой эта работа стала первой после окончания колледжа, решила принять участие в благотворительной акции, организованной другими сотрудниками. Они приносили в офис и оставляли на отдельном столе свои ношенные вещи в хорошем состоянии. Любой, кому приглянулся тот или иной наряд, мог бесплатно забрать его себе.

«У меня много одежды, которая мне не подходит. Часть из вещей устарела, часть будет нелепо смотреться в офисе и так далее. И я знаю, что у нескольких моих коллег есть 15-20-летние дети, которым эти вещи бы понравились, тем более что они до сих пор в хорошем состоянии», — написала автор.

Девушка убрала дома в шкафу — вещи для коллег она сложила в один большой пакет, а те, которые хотела выбросить — в другой. После этого она оставила пакет для сотрудников в комнате отдыха рядом с благотворительным столом, а затем четыре дня работала удаленно. Вернувшись в офис, она услышала, что коллеги обсуждают чье-то грязное белье, оказавшееся на том столе.

«Они начинают описывать его: старый перекошенный бюстгальтер из Walmart, рассчитанный на грудь девочки-подростка, выцветшие от частой стирки трусы с дырками, стринги, которые я купила в школе, потому что поклялась сделать себя популярной девчонкой, но так ни разу и не надела, потому что оказалась слабачкой. Да, это было мое белье», — рассказала автор поста.

Ее охватила паника, после чего она выбежала в коридор и долго там рыдала, сумев успокоиться лишь благодаря помощи другой коллеги. Позже она поняла, что никто не узнает, кому принадлежало это белье. Тем не менее ее сильно огорчило то, что посторонние люди в принципе его обсуждали.

Ранее другие пользовательницы Reddit разругались во время споров на тему лучшего способа надевать бюстгальтер. Некоторые из них сначала застегивают бюстгальтер спереди под грудью, затем прокручивают его и надевают лямки, а другие, напротив, закрепляют крючки сразу за спиной.