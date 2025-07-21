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11:42, 21 июля 2025Ценности

Эмили Ратаковски снялась в купальнике с откровенными вырезами

Фотомодель Эмили Ратаковски снялась в купальнике с откровенными вырезами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в слитном купальнике черного цвета. Изделие было оформлено частично обнажающим грудь глубоким V-образным декольте и высокими вырезами, которые оголяли талию и ягодицы знаменитости.

Поклонники оценили внешний вид Ратаковски в комментариях под постом. «Она просто красотка!», «Совершенное тело», «Потрясающе», «Ты очаровательна», «Ты невероятна во всех смыслах», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала грудь в крошечном бюстгальтере.

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