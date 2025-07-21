Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Министерство коммерции Китая примет меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Китайские власти ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) решительными мерами с целью защиты прав национальных компаний. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР на сайте.

В документе подчеркивается, что санкции ЕС «противоречат духу взаимопонимания», который был достигнут на высшем уровне. Также они якобы «оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономические отношения, а также финансовое сотрудничество между Китаем и Евросоюзом».

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.