Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:16, 21 июля 2025Экономика

Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Министерство коммерции Китая примет меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Китайские власти ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) решительными мерами с целью защиты прав национальных компаний. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР на сайте.

В документе подчеркивается, что санкции ЕС «противоречат духу взаимопонимания», который был достигнут на высшем уровне. Также они якобы «оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономические отношения, а также финансовое сотрудничество между Китаем и Евросоюзом».

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия планирует объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. К Лондону может присоединиться Германия

    Появились кадры с места падения автобуса с российскими вахтовиками с 25-метровой высоты

    Китай примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

    Прокуратура попросила рассмотреть в Москве дело о взятках бывшего замглавы Дагестана

    В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США

    Марочко назвал потери ВСУ за неделю в боях у ЛНР

    Собянин сообщил об уничтожении 18 летевших к Москве БПЛА

    Раскрыты способы распознать партнера-сексоголика

    Популярная модель в платье с глубоким декольте вышла на ковровую дорожку

    Во Франции назвали срок обвала фронта в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости