Лепс свозил молодую возлюбленную на отдых в люксовом отеле за сотни тысяч рублей

Лепс свозил Аврору Киба на отдых в люксовом отеле за 2 тысячи евро за ночь

Народный артист России Григорий Лепс свозил молодую возлюбленную Аврору Киба на отдых в люксовом отеле за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, певец выбрал для совместного отпуска пятизвездочную гостиницу, расположение и название которого не разглашаются. Однако известно, что одна ночь там стоит 2 тысячи евро (182 тысячи рублей). При этом минимальный срок пребывания гостей там составляет 4 ночи.

Уточняется, что в отеле есть рестораны и спа мирового класса. Кроме того, из окон номеров открывается вид на побережье и горные пейзажи.

Ранее народный артист России Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту Пулково на семь часов. Рейс артиста прилетел в Санкт-Петербург из Иркутска.