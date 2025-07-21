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08:28, 21 июля 2025Мир

На Западе заявили о появлении слабых признаков жизни в попытках урегулирования на Украине

NYT: Слабые признаки жизни появляются в ходе попыток урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Слабые признаки жизни появляются в ходе попыток урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«На встрече российских и украинских переговорщиков по мирному урегулированию в прошлом месяце им удалось договориться лишь о передаче тел погибших. Эти переговоры, проходившие при посредничестве администрации [президента США Дональда] Трампа, по всей видимости, продемонстрировали, что их цель — прекращение войны — зашла в тупик», — говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, это не значит, что дипломатические уговоры не продолжаются: и Россия, и Украина пытаются по-своему апеллировать к Белому дому. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский на выходных предложил возобновить переговоры, Москва согласилась. Это было его первое предложение о возобновлении переговоров после того, как администрация Трампа согласилась содействовать передаче Украине систем ПВО и пригрозила ввести санкции против торговых партнеров России в течение 50 дней.

Как пишет газета, обеспечение долгосрочных поставок средств ПВО может ускорить переговоры, поскольку это устранит стимул для России откладывать переговоры до тех пор, пока не иссякнут возможности ПВО Украины.

Ранее стало известно, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут пройти 23-24 июля. Однако о месте, времени и составе делегаций на встрече не сообщается.

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