«Наркодилеры — в тихом ужасе». Россияне стали покупать меньше наркотиков после принятия закона о дропперах. Как это связано?

Борьба с дропами спровоцировала коллапс криптовалютных обменников в даркнете

Блокировки карт дропперов, или дропов, привели к локальному коллапсу на российскому наркорынке. Как сообщили «Ленте.ру» несколько источников в теневом сегменте интернета, у потребителей запрещенных веществ начались сложности с их покупкой из-за невозможности воспользоваться встроенными обменниками на даркнет-маркетплейсах — те просто отказываются работать с небольшими суммами и не обрабатывают поступающие заявки.

«Обменник не выдает реквизиты, — жаловались пользователи на теневых форумах. — Способы пополнения через банковскую карту и номер телефона пропали».

Как работают криптовалютные обменники на маркетплейсах Магазины на маркетплейсах принимают оплату исключительно в биткоинах. На таких площадках существует развитая экосистема обменных сервисов, которые платят ресурсу за размещение на нем и возможность зарабатывать на обменах. Есть несколько стандартных способов пополнения баланса, наиболее популярные из них — перевод со своей карты на предоставленные обменником банковские реквизиты дропа и по номеру телефону. При этом сервисы взимают комиссию, которая может достигать 20-40 процентов от суммы пополнения.

«На данный момент обменники выдают реквизиты на суммы от шести тысяч рублей. Попробуйте обменять большую сумму или используйте сторонние обменники, если найдете, где вам обменяют небольшую сумму. Ожидайте стабилизации ситуации», — шаблонно отвечал таким пользователям представитель службы поддержки одного из крупнейших маркетплейсов.

Первые признаки серьезных проблем были отмечены 8-9 июля, однако обещанной стабилизации так и не произошло, хотя отдельные сервисы согласились работать и с меньшими суммами — от четырех тысяч рублей.

В произошедшем обвинили телефонных мошенников

То, что поначалу выглядело как локальная сложность, довольно быстро переросло в серьезную проблему для нелегальных площадок. От работы с небольшими суммами отказались и сторонние обменные сервисы, не связанные напрямую с маркетплейсами, но работающие при этом в том числе с грязной криптовалютой.

«Банки постоянно совершенствуют свои антифрод-системы, особенно в части обработки переводов. Весь P2P-рынок фактически играет на их поле, а они в свою очередь внимательно изучают поведенческие паттерны участников. Примерно раз в два-три месяца стабильно происходит массовый бан карт, активно задействованных в P2P-операциях», — констатировали представители одного из таких обменников в интервью авторитетному Telegram-каналу, освещающему ситуацию на наркорынке (здесь и далее: «Лента.ру» не указывает названия каналов и не может привести ссылку на них, поскольку в них размещают рекламу нелегальные сервисы и наркомагазины).

Высокий порог для обмена вызвал отказ пользователей от покупок запрещенных веществ Фото: Urbazon / Getty Images

В обменнике констатировали, что причина проблемы — борьба с телефонным мошенничеством. Там добавили: «Банки не вдаются в подробности, что за перевод, откуда и зачем». Для финансовой организации нет разницы в том, чем именно занимается дроппер: участвует в схемах по обману россиян или в деятельности наркомагазинов, помогая обменивать рубли на криптовалюту.

Для сумм от 10 тысяч рублей проблемы практически не возникают. Под такие объемы работают отдельные каскады карт, заточенные под «крупняк», и они в разы устойчивее представитель теневого обменника

Дилеры пожаловались на низкие продажи

Закон о дропперах особенно сильно повлиял на деятельность маленьких наркомагазинов, торгующих небольшими разовыми дозами запрещенных веществ, стоимость которых не превышает 2,5-3 тысячи рублей. По словам отдельных игроков, их работа оказалась практически парализована и в первую очередь — в небольших городах.

«Отмечаем проблему с малым числом заказов, — пожаловался представитель магазина с небольшой сетью продаж в нескольких регионах России. — Неделю назад у нас были активны лишь три города, но в день мы стабильно обрабатывали по 60-80 заказов. Сейчас у нас активны 11 городов, а заказов в день кое-как набирается штук 20».

Проблема обменников коснулась тысяч россиян по всей стране Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Продаж стало меньше как минимум в 10 раз, если не больше. Особенно это коснулось тех магазинов, которые продают клады невысокой стоимости», — подтвердил представитель другого магазина, добавив, что из-за коллапса многие россияне отказались от импульсивных покупок запрещенных веществ в состоянии опьянения.

Владелица одного из крупных наркомагазинов в беседе с «Лентой.ру» подтвердила, что ее коллеги пребывают в «тихом ужасе с просевшими продажами». Однако она считает, что нелегальные площадки найдут способы продолжить работу. «Карты блокируют очень быстро. Но банки не смогут выдерживать такой темп слишком долго. Все-таки это серьезно цепляет и обычных людей», — считает она.

Выходом для обменников назвали дропов из СНГ

Проблемы с блокировкой карт дропов возникают на внутрироссийском рынке с определенной периодичностью, из-за чего на нелегальных площадках скачут комиссии за обмен или, как после принятия закона, появляется минимальная сумма заказа.

В связи с этим часть обменников в последние месяцы проводит операции с картами дропов, находящихся за пределами России. Они работают с картами банков Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других государств, в финансовые организации которых можно легко перевести деньги из России в приложении.

Покупать наркотики россиянам помогают дропы из стран СНГ Фото: Jose Gonzalez Buenaposada / Getty Images

«Трансграничное направление живо и выручает обменники даже в самые плачевные моменты. Как ни крути, но работа центробанков стран СНГ по борьбе с дропами во многом идет исключительно за счет российского Центробанка. Однако в одиночку он один не обладает достаточными ресурсами для контроля огромной постсоветской территории, из-за чего рассчитывать на полный паралич зарубежных банковских реквизитов не приходится», — полагает один из даркнет-аналитиков.

В своем Telegram-канале он отметил, что даже самая совершенная антифрод-машина не позволит убить трансграничное направление. Говоря о картах граждан России, он предположил, что поток дропов никогда не иссякнет, потому что к нелегальному бизнесу подключаются все новые и новые люди, когда им исполняется 18 лет.

К тому же государство объективно не принимает социальных мер для пресечения активности тех, кто вербует дропов, нигде в СМИ нет этих кричащих заголовков «Как не стать дропом». Проще говоря, статью-то новую ввели в Уголовный кодекс, но никаких других мер не принимается даркнет-аналитик

Аналитик добавил, что не разделяет панические ожидания части даркнет-сообщества об окончательной победе государства над цифровым наркобизнесом.

В охоту на дропов поначалу не верили

Закон, вводящий уголовную ответственность для дропов, был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 июня, примерно за две недели до возникновения проблем у российских обменников. Поначалу они не ждали никаких связанных с этим резких перемен в своей работе.

Какие наказания ввели для дропперов в России: справка «Ленты.ру» Документ, подписанный главой государства, внес изменения в статью 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ, позволив привлекать к ответственности тех лиц, которые оформили или передали свои банковские карты мошенникам под их влиянием или за вознаграждение. Так, передача личной банковской карты за вознаграждение или же совершение незаконных операций со своей картой по указанию другого лица теперь грозит штрафом в 100-300 тысяч рублей, возвратом дохода, полученного в срок от трех месяцев до года. Кроме того, за это могут назначить до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ или до двух лет ограничения свободы. Однако если карта будет передана из корыстных соображений лицам, которые не являются банковскими клиентами, наказание для дроппера будет куда серьезнее — вплоть до шести лет лишения свободы и штрафа до 500 тысяч рублей. Избежать уголовной ответственности удастся только тем дропперам, которые попались на передаче своих карт впервые, активно способствовали расследованию и добровольно назвали лиц, совершивших другие преступления с использованием предоставленных ими карт. Закон также предусматривает наказание для дроповодов — кураторов дропперов. Мошеннические операции с помощью чужих карт или электронных кошельков повлекут за собой принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до миллиона рублей.

«Я бы не сказал, что этот законопроект убьет процессинг. Продавать наркотики тоже незаконно, но рынок растет и развивается с каждым годом. Чем больше ограничений появляется, тем больше становится обходных путей», — констатировал представитель одного из криптовалютных обменников в беседе с журналистами теневого Telegram-канала.

Он отметил, что до ужесточения ответственности профильный рынок, напротив, демонстрировал активное развитие. Это выражалось в том числе в появлении новых методов работы с банками, трансграничных платежей и моделей с оплатой на счета юридических лиц. Вместе с тем бизнесмен признавал, что в долгосрочной перспективе рынок нелегальных веществ ждут серьезные проблемы.

Принятый Госдумой и подписанный президентом закон о дропах действительно повлиял на даркнет Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Стоимость карт дропов кратно возросла, как только подул первый ветер перемен, но грамотные продавцы пластика и так соблюдают все меры безопасности, а крупные трейдеры берут их в проверенных местах, и он там расписан на месяцы вперед. Поэтому едва ли стоит ожидать снижения количества продавцов карт дропов. Часто они оформляются на отрисованные сканы [несуществующих людей] или вообще без ведома реальных владельцев», — рассказал представитель обменника.

Наркодилеры начали сокращать расходы

Неприятности на рынке нашли свое отражение в результатах аукциона за размещение на главной странице одного из крупнейших маркетплейсов страны. Каждый месяц дилеры, перебивая ставки друг друга, пытаются пробиться в топ-20, чтобы быть на виду у пользователей, входящих на сайт. Июньский аукцион закончился с рекордным результатом — 20 торговцев заплатили за свои места на витрине 137,9 миллиона рублей, побив майский рекорд, когда маркетплейс заработал таким образом около 130 миллионов рублей.

Итоги июльского аукциона и ставки победителей на одном из крупнейших даркнет-маркетплейсов страны Скриншот: страница аукциона даркнет-маркетплейса

Однако в июле произошло существенное снижение ставок. Если июньский победитель отдал за первую строчку, то есть за самое видное место на главной странице сайта, 10,1 миллиона рублей, то теперь этому же торговцу для такого же результата хватило 9,1 миллиона. При этом в июне порогом входа в топ-10 были 7 миллионов рублей, а в последнем аукционе — лишь 2,5 миллиона. Общий сбор площадки составил 105,1 миллиона, снижение — почти на четверть (23,76 процента).

С прошлого аукциона сборы потеряли несколько десятков миллионов, что показывает, что удар по рынку нанесен серьезный. Но не критичный. У меня на этот счет более или менее позитивные ожидания. Посмотрим, какой окажется реальность владелица одного из магазинов, оказавшегося по итогам аукциона в топ-20

Тот же маркетплейс оперативно отреагировал на ситуацию созданием собственной P2P-биржи. Фактически площадка предоставила возможность обычным пользователям обменивать криптовалюту друг друга напрямую.

«Буквально любой человек с улицы, имеющий в распоряжении десяток пластиковых карт, фактически может залететь на маркетплейс и стать там трейдером. Обменивающий человек имеет 11 процентов прибыли и фактически сам выступает в роли обменника», — объяснил суть нововведения даркнет-аналитик. Сам маркетплейс с такого обмена заработает около 24 процентов при средней комиссии в 35 процентов, добавил он. Однако в том, что такой способ будет пользоваться популярностью у трейдеров, аналитик усомнился.

Ряд анонимных Telegram-каналов юридической направленности предостерег завсегдатаев даркнета от такого способа заработка. Они отметили, что децентрализованная система обмена отчасти защищает трейдеров, однако если их дело дойдет до суда, то в списке предъявленных обвинений окажутся не только приобретение карт дропов и легализация преступных доходов, но и, учитывая профиль площадки, пособничество в сбыте наркотиков, а в отдельных случаях — и членство в преступном сообществе.