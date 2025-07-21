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18:00, 21 июля 2025Экономика

Назван город-лидер по количеству выпавших осадков в столичном регионе

Синоптик Леус: Больше всего осадков в столичном регионе выпало в Коломне
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Al.geba / Shutterstock / Fotodom

Наибольшее количество осадков в столичном регионе за минувшую ночь выпало в Коломне. Город-лидер по этому показателю назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, в Москве за прошлую ночь выпало от 28 миллиметров осадков на станциях ВДНХ и МГУ до 49 миллиметров в Тушино — это от 33 до 58 процентов от месячной нормы. «В соседнем Красногорске в осадкомеры метеорологов попало 57 миллиметров осадков, а в Коломне — 66 миллиметров дождя (...), это новый суточный рекорд и почти месячная (94 процентов) норма осадков!» — рассказал эксперт. Он добавил, что показатель является рекордным для столичного региона по объему выпавших за сутки осадков. Предыдущий лидер — 21 июля 2013 года, когда выпало 29 миллиметров дождя.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что дожди в Москве будут идти каждый день вплоть до пятницы, 25 июля.

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