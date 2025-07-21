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14:25, 21 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о наказании для опоздавших на работу из-за ливней россиян

Бессараб попросила работодателей не штрафовать за опоздание из-за ливня в Москве
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб попросила работодателей не штрафовать за опоздание сотрудников из-за московского ливня и его последствий. Свое обращение депутат озвучила в беседе с «Лентой.ру».

«Мы можем попросить работодателей не штрафовать сотрудников. Здравый смысл подсказывает, что здесь вряд ли есть вина работника. Как правило, люди даже заранее выходят, зная о подобных погодных условиях», — поделилась Бессараб.

При этом депутат отметила, что в списке дисциплинарных взысканий в России предусмотрены замечание, выговор, а также лишение премии, но только в том случае, если работодатель ее выплачивает. В крайнем случае речь идет об увольнении, добавила она.

«К сожалению, у нас уважительные причины по неявке и опозданию на работу — это стихийные бедствия, которые отражены в соответствующих постановлениях муниципальных властей. К примеру, это наводнение. Если такого подтверждения нет, то опоздание на работу не является уважительной причиной. Вместе с тем, как правило, работодатель идет навстречу работнику, если работник предупредил о том, что задерживается, например, потому, что его автобус по каким-то причинам не может проехать», — рассказала Бессараб.

Если работодатель все-таки принял решение наказать сотрудника за такой дисциплинарный проступок, то работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам и доказать, что он вышел из дома вовремя, но по тем или иным причинам опоздал. Например, он может приложить справку о движении транспорта или выписку из работы видеорегистратора

Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

За ночь и утренние часы понедельника, 21 июля, в отдельных районах Москвы выпала месячная норма осадков. Синоптики предупредили, что дождь продлится до конца дня, однако его характер будет спокойным. Некоторые улицы оказались перекрыты, а москвичам рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.

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