Нудистка из Пакистана раскрыла правду о своей жизни

Пользовательница Reddit с ником No_Audience_7630 рассказала, что несмотря на строгие религиозные рамки в Пакистане, она умудряется не только быть нудисткой и продвигать идеи бодипозитива, но и не носить вообще никакой одежды дома. По ее словам, нудизм для нее не имеет сексуального подтекста и она видит в нем свободу мышления и борьбу с культурными табу.

«Я вообще не ношу одежду. Даже дома я все время голая, даже когда рядом мои родители или другие члены семьи. Отец и мать поначалу были категорически против, мы много ссорились по этому поводу. Им до сих пор это не нравится, но сейчас они вроде как терпят и позволяют мне заниматься своими делами», — рассказала девушка.

Она добавила, что когда в дом приходят не понимающие ее образ жизни гости, ей приходится оставаться в комнате и не выходить к ним. Идеей нудизма она прониклась в Германии, где жила много лет со своей семьей, однако возвращаться в Европу она не планирует, хотя и понимает несовместимость своих убеждений с консервативным исламским обществом.

«Да, в Пакистане может быть опасно, поэтому я предпринимаю много мер предосторожности, например, выхожу на улицу только ночью и беру с собой охранника. Я не сталкивалась с физическим насилием, но понимаю, что риски реальны, поэтому я крайне осторожна», — написала No_Audience_7630.

Девушка уточнила, что не проводит никаких параллелей между своим обнаженным телом и сексуальностью, поскольку не живет половой жизнью, не испытывает влечения к противоположному полу и не планирует в будущем выходить замуж.

Ранее супруги из США рассказали о преимуществах голых круизов, из-за которых они навсегда отказались от отдыха в одежде. Путешествие на судне с тысячами нудистов на борту вызвало у них восторг.