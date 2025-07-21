Офицер из Киева передала послание попавшему в российский плен отцу

ТАСС: Офицер из Киева Король передала аудиозапись для попавшего в плен отца

Лейтенант полиции из Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала послание для отца, служившего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и попавшего в плен к российским военным. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что офицер передала через представителей российских силовых структур аудиозапись для отца. В ней она поддержала родственника, подчеркнув, что все будет хорошо.

«Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома», — сказала Король в обращении к отцу.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Климишевский сделал заявление для сослуживцев. Он призвал их сдаваться в плен или бунтовать.