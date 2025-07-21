Порномодель решила восстановить девственность «по указу Бога»

Американская порномодель Холли Джейн решила уйти из секс-индустрии с помощью необычной операции. Об этом пишет New York Post.

Холли Джейн родилась в семье мормонов, долгое время почитала церковь и жила по заветам общины. Когда не стало ее мужа, ей пришлось срочно искать работу, которая позволила бы ей прокормить трех детей. Поиски привели ее к платформе OnlyFans. Какое-то время Джейн удавалось совмещать посещение церкви со съемкой порно, однако в 2022 году члены общины нашли ее аккаунт. Женщину отлучили от церкви.

Джейн рассказала, что не потеряла веру в Бога. По словам порномодели, идея восстановить девственную плеву к ней пришла во время молитвы. «Я почувствовала, как Бог говорит мне: "Ты не сломлена. Иди и восстановись"», — вспомнила женщина. Теперь она планирует сделать это за три тысячи долларов (235 тысяч рублей) и рассматривает процедуру как священное перерождение.

Джейн объяснила, что ложится под нож для укрепления веры и сближения с покойным мужем. «Я знаю, что он поддержал бы то, что я хочу сделать», — отметила она.

Ранее сообщалось, что порноактриса Вик Мари рассказала, как ее выгнали из религиозного культа, в котором она воспитывалась 21 год, за секстинг. Она уверена, что ее нынешняя профессия — следствие излишне строгого воспитания.