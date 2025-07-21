Путину передали послание от иностранного лидера

МИД Ирана: Советник аятоллы Хаменеи передал Путину послание от президента страны

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему послание от президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает ТАСС.

«Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений», — сказал дипломат.

По его словам, переговоры в Кремле носили конструктивный характер и охватили широкий круг вопросов.

Встреча Путина и Лариджани состоялась 20 июля в Москве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что представитель Ирана по поручению своего руководства передал Владимиру Путину оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.