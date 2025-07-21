Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 21 июля 2025Мир

Путину передали послание от иностранного лидера

МИД Ирана: Советник аятоллы Хаменеи передал Путину послание от президента страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему послание от президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает ТАСС.

«Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений», — сказал дипломат.

По его словам, переговоры в Кремле носили конструктивный характер и охватили широкий круг вопросов.

Встреча Путина и Лариджани состоялась 20 июля в Москве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что представитель Ирана по поручению своего руководства передал Владимиру Путину оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевая фарма», допинг и стимуляторы. Какие препараты от усталости, стресса и страха продают солдатам в зоне СВО?

    Президент Азербайджана резко повысил градус конфронтации с Россией. Какие требования выдвинул Алиев?

    Олимпийская чемпионка сравнила синхрониста Мальцева с боксерами и бойцами ММА

    Задержание и допрос готовившего атаку 80 дронов на Петербург россиянина попали на видео

    Путину передали послание от иностранного лидера

    В российском городе мать-подросток расправилась с новорожденным

    Зеленский назначил 16 новых украинских послов

    Стоматолог отравил жену цианидом и использовал дипфейк в попытке уйти от правосудия

    Эмили Ратаковски снялась в купальнике с откровенными вырезами

    Взрыв произошел в жилом доме в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости