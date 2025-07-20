Путин встретился со старшим советником верховного лидера Ирана

Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана Лариджани

Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — рассказал представитель Кремля.

Ранее меджлис (парламент) Исламской Республики Иран заявил о планах по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Альтернативой этому шагу Тегеран называет возможность начала обогащения урана до уровня выше 60 процентов. Так власти хотят ответить на угрозу усиления санкционного давления на государство.