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16:40, 20 июля 2025Мир

Путин встретился со старшим советником верховного лидера Ирана

Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана Лариджани
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — рассказал представитель Кремля.

Ранее меджлис (парламент) Исламской Республики Иран заявил о планах по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Альтернативой этому шагу Тегеран называет возможность начала обогащения урана до уровня выше 60 процентов. Так власти хотят ответить на угрозу усиления санкционного давления на государство.

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