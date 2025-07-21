Раскрыты причины начала Британией 50-дневной кампании по вооружению Украины

Bloomberg: Британия захотела надавить на Путина 50-дневной кампанией по Украине

Британия захотела надавить на президента России Владимира Путина началом своей 50-дневной кампании по вооружению Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны в свою очередь активизировать "50-дневную кампанию" по снабжению Украины оружием на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров», — скажет министр обороны Британии Джон Хили, согласно заявлению британского оборонного ведомства.

По словам члена Консервативной партии Джеймса Картлиджа, поддерживающего Хили, важно, чтобы Британия твердо стояла на стороне США в соблюдении их 50-дневного ультиматума, чтобы обеспечить «максимальное давление на Путина в целях достижения мира».

Ранее стало известно, что Хили планирует 21 июля объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. Отмечается, что к Лондону может присоединиться Берлин.