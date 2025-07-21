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08:02, 21 июля 2025Мир

Раскрыты причины начала Британией 50-дневной кампании по вооружению Украины

Bloomberg: Британия захотела надавить на Путина 50-дневной кампанией по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Британия захотела надавить на президента России Владимира Путина началом своей 50-дневной кампании по вооружению Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы должны в свою очередь активизировать "50-дневную кампанию" по снабжению Украины оружием на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров», — скажет министр обороны Британии Джон Хили, согласно заявлению британского оборонного ведомства.

По словам члена Консервативной партии Джеймса Картлиджа, поддерживающего Хили, важно, чтобы Британия твердо стояла на стороне США в соблюдении их 50-дневного ультиматума, чтобы обеспечить «максимальное давление на Путина в целях достижения мира».

Ранее стало известно, что Хили планирует 21 июля объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. Отмечается, что к Лондону может присоединиться Берлин.

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