Россияне стали больше платить за фастфуд

«Чек Индекс»: Средний чек в точках фастфуда вырос на 11 процентов

В мае-июне 2025 года в России средний чек в точках общественного питания составил 1 тысячу 412 рублей. Это выяснили эксперты «Чек Индекс».

По их данным, относительно аналогичного периода 2024 года рост составил 12 процентов. Число покупок увеличилось на два процента, а оборот вырос на 14 процентов.

В ресторанах и барах средний чек составил 2 тысячи 554 рубля, или на 15 процентов выше уровня прошлого года. Число покупок упало на два процента, а оборот прибавил 13 процентов.

В точках фастфуда средний чек достиг 515 рублей, увеличившись на 11 процентов. Кроме того, количество покупок поднялось на восемь, а оборот на 19 процентов.

В 2024 году средний чек в российских сетях фастфуда стал больше на 10 процентов. Самое сильное подорожание тогда зафиксировали в Москве, где средний чек вырос с 584 до 649 рублей. Тогда же фастфуд обошел другие сегменты рынка общественного питания по темпам роста среднего чека. Оказалось, что стоимость обеда в кафе и столовых в 2024 году была примерно на 25 процентов дороже, чем в фастфуде.