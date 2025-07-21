Российский агроном-любитель вырастил сотни цветов и оказался под следствием

В Белгородской области полицейские задержали вырастившего 230 маков мужчину

В Белгородской области полицейские задержали 59-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

По данным полиции, агроном-любитель вырастил на своем приусадебном участке 230 маков. По его словам, цветы он растил с кулинарной целью. Селянин весной посадил запрещенные к возделыванию растения и тщательно ухаживал за ними. Собрать урожай он так и не успел. Цветы изъяла полиция.

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