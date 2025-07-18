Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:14, 18 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе нашли плантацию размером с несколько футбольных полей

В Приморье нашли плантацию конопли размером с 4 футбольных поля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Приморье возле села Хороль стражи порядка нашли плантацию конопли размером с четыре футбольных поля. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что за наркотическими растениями ухаживали специально нанятые люди под надзором охранников. Все они задержаны, сотрудники правоохранительных органов разыскивают организаторов незаконного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области россиянин занимался культивированием конопли, сушил и сбывал наркотики, но внимание сотрудников ФСБ он привлек после ряда комментариев в соцсетях. В них он оправдывал терроризм, выступал против специальной военной операции (СВО) и публиковал комментарии с призывами к терактам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

    Девственница победила переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю

    В России заявили о противоречивости слов и действий Киева

    Стало известно о повышении расходов экс-замминистра обороны на дачу после начала СВО

    Вирусолог предостерег от купания в Москве-реке

    В США призвали Трампа осознать положение Украины

    В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

    Маск назвал письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну подделкой

    В российском регионе нашли плантацию размером с несколько футбольных полей

    В Киеве выступили с жутким предупреждением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости