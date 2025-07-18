В российском регионе нашли плантацию размером с несколько футбольных полей

В Приморье нашли плантацию конопли размером с 4 футбольных поля

В Приморье возле села Хороль стражи порядка нашли плантацию конопли размером с четыре футбольных поля. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что за наркотическими растениями ухаживали специально нанятые люди под надзором охранников. Все они задержаны, сотрудники правоохранительных органов разыскивают организаторов незаконного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области россиянин занимался культивированием конопли, сушил и сбывал наркотики, но внимание сотрудников ФСБ он привлек после ряда комментариев в соцсетях. В них он оправдывал терроризм, выступал против специальной военной операции (СВО) и публиковал комментарии с призывами к терактам.