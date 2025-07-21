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16:08, 21 июля 2025Путешествия

Самолет со 164 пассажирами на борту приземлился со второй попытки

Bild: В самолете Ajet сработала сигнализации при посадке в аэропорту Берлина
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MarcelX42 / Wikimedia

Самолет турецкой авиакомпании не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Берлина из-за чрезвычайной ситуации на борту. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным источника, 20 июля лайнер турецкой авиакомпании Ajet перевозил 164 пассажира, выполняя рейс из Анкары. При заходе на посадку в аэропорту назначения экипаж внезапно объявил о чрезвычайной ситуации: на борту сработала сигнализация, оповестившая о проблемах с гидравликой посадочных закрылков.

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Службы реагирования оперативно выехали на посадочную площадку, однако помощь спасателей не понадобилось. Сначала самолет пролетел над воздушной гаванью, затем развернулся в небе и со второй попытки благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе.

Ранее двигатель пассажирского самолета загорелся при взлете в аэропорту США и попал на видео. Инцидент с лайнером произошел 18 июля в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

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