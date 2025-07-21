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01:04, 21 июля 2025Россия

Средства ПВО отразили очередную атаку БПЛА на Москву

Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую столицу, сбиты два дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбили два беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону российской столицы. Позднее средства ПВО сбили еще один беспилотник. На местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

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