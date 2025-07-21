Средства ПВО отразили очередную атаку БПЛА на Москву

Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российскую столицу, сбиты два дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбили два беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону российской столицы. Позднее средства ПВО сбили еще один беспилотник. На местах падения обломков работали сотрудники экстренных служб.