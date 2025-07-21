Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы

Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве. Атака была отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, об этом заявил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.

До этого заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны в сторону столицы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины.