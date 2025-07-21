Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА

Собянин: Ликвидирован еще один БПЛА, летевший к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону российской столицы. О ликвидации дрона сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону российской столицы.

До этого заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны в сторону столицы запускали с приграничных российских территорий, а не с Украины.