США и Китай проведут двусторонние переговоры

Бессент: США и Китай в ближайшем будущем проведут двусторонние переговоры

США и Китай в ближайшем будущем проведут двусторонние переговоры, которые будут касаться не только торговли. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире канала CNBC.

«Мы проведем переговоры в ближайшее время. Я думаю, что торговля идет хорошо. Думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах», — сказал глава Минфина США.

Бессент добавил, что КНР является крупным покупателем иранской и российской нефти.

Ранее газета The Times сообщила, что президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в начале сентября. Визит лидеров в Китай может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.