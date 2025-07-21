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16:20, 21 июля 2025Мир

США и Китай проведут двусторонние переговоры

Бессент: США и Китай в ближайшем будущем проведут двусторонние переговоры
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

США и Китай в ближайшем будущем проведут двусторонние переговоры, которые будут касаться не только торговли. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире канала CNBC.

«Мы проведем переговоры в ближайшее время. Я думаю, что торговля идет хорошо. Думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах», — сказал глава Минфина США.

Бессент добавил, что КНР является крупным покупателем иранской и российской нефти.

Ранее газета The Times сообщила, что президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в начале сентября. Визит лидеров в Китай может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

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