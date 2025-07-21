США и Китай проведут двусторонние переговоры

США и Китай в ближайшем будущем проведут двусторонние переговоры, которые будут касаться не только торговли. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире канала CNBC.
«Мы проведем переговоры в ближайшее время. Я думаю, что торговля идет хорошо. Думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах», — сказал глава Минфина США.
Бессент добавил, что КНР является крупным покупателем иранской и российской нефти.
Ранее газета The Times сообщила, что президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в начале сентября. Визит лидеров в Китай может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.