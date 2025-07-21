США захотели привлечь власти Сирии к ответственности

Барак: Власти Сирии должны понести ответственность за события в Эс-Сувейде

Власти Сирии должны понести ответственность за события в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны друзов. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Сирии Том Барак, передает Al Arabiya.

«Cирийское правительство должно нести ответственность за события в Эс-Сувейде, учитывая его контроль над всеми границами страны», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что все враждующие группировки должны немедленно сложить оружие, прекратить боевые действия и отказаться от практики племенной мести, чтобы в Сирии мог воцариться мир.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня в провинции Эс-Сувейда. В ходе боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по комплексу сирийского Генштаба и президентскому дворцу в Дамаске.