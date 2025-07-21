В ФРГ приготовились к призыву пенсионеров и женщин в случае войны

Bild: В ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин

Германия в случае введения военного положения столкнется с необходимостью привлечения нескольких сотен тысяч водителей грузовиков. Для этого потребуется задействовать женщин, граждан из ряда стран-участниц СНГ и пенсионеров, заявил в интервью газете Bild руководитель федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхард, передает РИА Новости.

«Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. Для этого необходимы безопасные стоянки и грузовики, оснащенные, например, душем, туалетом и кухней», — отметил он.

Руководитель союза предложил, среди прочего, вновь привлечь к работе водителей грузовиков, вышедших на пенсию, и отменить требование каждые пять лет подтверждать их профессиональную квалификацию. По его мнению, Германии также стоит признать водительские удостоверения, выданные в таких странах, как Молдавия и Узбекистан.

Ранее во время обсуждения реформы увеличения государственного долга для финансирования обороны канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы ведет войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (от социал-демократов, СДПГ) называл РФ главной угрозой европейской безопасности. Представители правительства, включая Писториуса, регулярно предупреждают о росте риска прямого конфликта с Россией начиная с 2029 года.