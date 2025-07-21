В России пересмотрен освобождающий приезжих врачей от сдачи теста по русскому законопроект

Внесены поправки к закону, освобождающему приезжих врачей от теста по русскому

В России пересмотрели освобождающий приезжих врачей и водителей от сдачи экзамена по русскому языку законопроект. Поправки внесены Министерством труда, передает ТАСС.

Согласно внесенным изменениям, иностранные специалисты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников в России, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России.

Кроме того, предусмотрены изменения, в соответствии с которыми определяется, каким образом российские регионы смогут формировать заявки на квотные позиции по наиболее востребованным специальностям. Теперь в состав квот нельзя будет включать заявки работодателя на тех, кто работает по профессиям, которые предполагают социальное взаимодействие, коммуникацию с россиянами — например, водитель автомобиля, продавец непродовольственных товаров, медик.

Ранее в Госдуме раскритиковали принятый во втором чтении законопроект, согласно которому ряд мигрантов мог быть освобожден от сдачи экзамена по русскому языку. В частности председатель Думы Вячеслав Володин заявлял, что если принимать законопроект в действующей редакции, он откроет перечень направлений, на которые «по льготным условиям хлынут» те, кто должны знать законы и язык.