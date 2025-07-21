Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 21 июля 2025Россия

В России пересмотрен освобождающий приезжих врачей от сдачи теста по русскому законопроект

Внесены поправки к закону, освобождающему приезжих врачей от теста по русскому
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В России пересмотрели освобождающий приезжих врачей и водителей от сдачи экзамена по русскому языку законопроект. Поправки внесены Министерством труда, передает ТАСС.

Согласно внесенным изменениям, иностранные специалисты, которых привлекают на должности водителей, продавцов и медицинских работников в России, не будут освобождены от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России.

Кроме того, предусмотрены изменения, в соответствии с которыми определяется, каким образом российские регионы смогут формировать заявки на квотные позиции по наиболее востребованным специальностям. Теперь в состав квот нельзя будет включать заявки работодателя на тех, кто работает по профессиям, которые предполагают социальное взаимодействие, коммуникацию с россиянами — например, водитель автомобиля, продавец непродовольственных товаров, медик.

Ранее в Госдуме раскритиковали принятый во втором чтении законопроект, согласно которому ряд мигрантов мог быть освобожден от сдачи экзамена по русскому языку. В частности председатель Думы Вячеслав Володин заявлял, что если принимать законопроект в действующей редакции, он откроет перечень направлений, на которые «по льготным условиям хлынут» те, кто должны знать законы и язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

    В Кремле прокомментировали намерение Баку подать в суд против России

    ВСУ попытались ударить по Москве

    «Бурановские бабушки» отреагировали на внесение в базу «Миротворца»

    Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

    Американский самолет-разведчик засекли у Калининграда

    Силу дождей в Москве оценили

    В России пересмотрен освобождающий приезжих врачей от сдачи теста по русскому законопроект

    Рэпер Navai преподнес возлюбленной сумку Hermès с «Дошираком» внутри

    Капитан «Краснодара» пожаловался на пустые трибуны в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости