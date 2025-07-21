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14:40, 21 июля 2025Наука и техника

В России создали фанерный FPV-дрон «Грач»

МО: В России создают фанерные FPV-дроны «Грач», которые легче карбоновых
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Конструктор из Ставропольского края создает FPV-дроны из фанеры для боевых подразделений в зоне спецоперации (СВО). Дроны «Грач» собирают по запатентованной технологии, сообщили в Минобороны (МО) России.

«Конструктивная особенность "Грачей" заключается в том, что их корпусы изготовлены из обычной фанеры. Она намного легче обычного карбонового сплава и пропитана специальным лаком, что делает каждый дрон невосприимчивым к погодным условиям», — говорится в сообщении.

Разработчик с позывным Москва отметил, что «Грачи» могут взлетать при сильном ветре. Сейчас он работает над аппаратами с дальностью действия до 50 километров. Кроме того, фанерные дроны используют для борьбы с вражескими беспилотниками. По словам Москвы, такой аппарат испытали в условиях фронта в начале года.

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Отмечается, что беспилотники «Грач» пользуются большим спросом на передовой. Завод способен выпускать до тысячи аппаратов в месяц.

В июле в Народном фронте рассказали о разработке тяжелого дрона-минера «Горгона». Аппарат может нести до 10 килограммов различной нагрузки, включая противотанковые мины ТМ-62.

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