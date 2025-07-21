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02:03, 21 июля 2025Забота о себе

Встревоженной пикантным предложением мужа женщине дали совет

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Писательница, освещающая тему секса и отношений, Яна Хокинг дала совет женщине, встревоженной просьбой мужа пофлиртовать с другими мужчинами. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Автор письма рассказала: недавно муж признался, что фантазирует о том, как она занимается сексом с другими мужчинами. Сначала она решила, что это шутка, но спустя некоторое время супруг предложил ей скачать приложение для знакомств или немного пофлиртовать с друзьями.

«Он настаивает, что никогда бы не изменил мне, и это никак не связано с отсутствием влечения или любви ко мне. Но я чувствовую себя неуютно. Наша сексуальная жизнь всегда была замечательной, и я никогда не чувствовала необходимости в измене», — уточнила женщина. Теперь она задается вопросом, действительно ли это лишь безобидная фантазия, или же тревожный сигнал кризиса в отношениях.

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Хокинг успокоила автора, заявив, что не считает признание ее мужа свидетельством того, что он хочет сделать их брак открытым. По ее словам, это достаточно распространенная мужская фантазия, и женщина должна радоваться, что у них с супругом настолько доверительные отношения, раз он так открыто говорит с ней на подобные темы.

Также Хокинг призвала не воспринимать подобные откровения как серьезный кризис в отношениях. Вместо этого она посоветовала женщине узнать у супруга подробности его фантазии. «Возможно, вы не хотите пускаться во все тяжкие, но вы могли бы обыграть эту идею по-другому, например, рассказать какую-нибудь пикантную историю из своего прошлого, чтобы возбудить мужа», — посоветовала специалистка.

Ранее Хокинг назвала секрет поддержания сексуальной активности при отсутствии серьезных отношений. Она предложила время от времени встречаться с бывшими любовниками, которые не подходят на роль парня, но хороши в постели.

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