Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 29 марта 2024Забота о себе

Назван способ поддерживать сексуальность при отсутствии серьезных отношений

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Писательница, освещающая тему секса и отношений, Яна Хокинг назвала секрет поддержания сексуальной активности при отсутствии серьезных отношений. Ее мнение опубликовал news.com.au.

Хокинг призналась, что еще не встретила человека, с которым готова прожить всю жизнь, однако несмотря на активные поиски, у нее весьма скромный список половых партнеров. По ее словам, секрет в том, что время от времени она встречается с бывшими любовниками. «Я выбрала нескольких мужчин, которые не совсем подходят для роли парня, но хороши в постели», — говорит эксперт.

Хокинг утверждает, что этот способ помогает ей поддерживать сексуальность и не вступать в интимную связь с мужчинами, которые, скорее всего, вскоре ее разочаруют. «Такой список повторного посещения — это идеальное решение, если вы похожи на меня и точно знаете, что ваш вкус на мужчин нуждается мягко говоря в некотором улучшении», — считает писательница.

В заключение Хокинг предупредила, что ни при каких обстоятельствах не нужно возвращаться к токсичным парням, с которыми нельзя чувствовать себя в безопасности. Она посоветовала выбирать для повторных визитов добрых мужчин, умеющих быть приятными в общении и доставлять удовольствие в постели.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее Хокинг подсказала женщинам способ завязать романтические отношения. Чтобы познакомиться с мужчиной она посоветовала ходить в бары, где транслируют футбол или другие спортивные соревнования.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ: что известно о новейших беспилотниках «Джокер» в зоне СВО?

      Назван способ поддерживать сексуальность при отсутствии серьезных отношений

      Названо условие снижения цен на новостройки в России

      Россиянин похитил отвергнувшую его женщину и получил семь лет колонии

      Белый дом отчитался о предоставленной Украине помощи

      Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России

      В МАГАТЭ оценили безопасность на ЗАЭС

      В европейской стране заявили о вреде антироссийских санкций

      В Нидерландах рассказали об одном из способов обхода санкций Россией

      Российский боец MMA одной фразой оценил жизнь в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше